Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstag, dem 06.04.2019, gegen 12.50 Uhr befuhr eine 25-jährige PKW-Fahrerin die Landstraße (L386) aus Richtung Bischheim kommend in Richtung Kirchheimbolanden. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Kirchheimbolanden zur A 63, wollte die junge Fahrerin nach links auf den dortigen Mitfahrerparkplatz abbiegen. Hierbei beachtete sie nicht den entgegenkommenden PKW eines 44-jährigen Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der 44-jährige Fahrer und dessen 31-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Die 25-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei ca. 20000.- EUR liegen. Die Fahrbahn an der Unfallstelle musste zeitweise komplett gesperrt werden, da unter anderem ein Rettungshubschrauber zum Transport eines Schwerverletzten landen musste.

