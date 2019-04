Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Orbis (ots)

Am 02.04.19, gegen 20: 56 Uhr brannte es im Hofgarten in Orbis. Auf noch ungeklärte Weise geriet ein Schuppen in Brand. Das Feuer griff dann auf das Wohnhaus über. Das Dachgeschoss des Hauses brannte zum Teil aus, so dass gesamte Haus unbewohnbar ist. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell