Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 25.03.19, gegen 14:00 h ereignete sich in der Gasstraße ein Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer verursachte beim Ausparken einen Sachschaden bei einem anderen geparkten Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Kurze Zeit später entschied er sich dann doch, den Unfall bei der Polizei zu melden. Es fehlen aber die Daten des beschädigten Fahrzeugs. Die Polizei sucht ein Fahrzeug, welches an besagtem Tag in der Gasstraße 9, auf dem Parkplatz in der ersten Reihe parkte und einen Schaden an der Stoßstange hinten rechts hat. Es soll sich um ein älteres rotes Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell