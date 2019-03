Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Ein Bier zu viel

Eisenberg, Am Marktplatz (ots)

Als es am gestrigen Nachmittag, gegen 16.14 Uhr, vor der Sparkasse zu einem Unfall zwischen einem ausparkenden Pkw und einem dahinter wartendenden Pkw kam, stellten die Beamten bei dem unfallverursachenden "Ausparker" auch noch Atemalkoholgeruch fest. Hierauf angesprochen, gab der 52jährige an, nur das Berühmte, "Eine" Bier getrunken zu haben. Da dieses "Eine" , was der Atemalkoholtest dann auch bewies, 1,29 Promille verursacht hat, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

