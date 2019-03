Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: 14 Pkw mutwillig beschädigt

Eisenberg, Ripperter Straße (ots)

Ein bisher Unbekannter lief gestern, zwischen 18.20 und 18.30 Uhr, mit einem Gegenstand in der Hand, an 14, in der Ripperter Straße ordnungsgemäß geparkten Pkw vorbei und zerkratzte hierbei deren Fahrer oder Beifahrerseiten.

Da hierdurch ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro verursacht wurde, werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

