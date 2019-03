Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Marnheim (ots)

Am 21.03.19, gegen 16:05 h ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw und Anhänger die Hauptstraße in Richtung Tankstelle. Er fuhr an einem parkenden Fahrzeug vorbei. In der Engstelle kam ihm ein weiteres Fahrzeug entgegen, welches unvermutet eine Lenkbewegung nach links machte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte der Fahrer nach rechts und stieß mit dem geparkten Auto zusammen. Dieses wiederum wurde gegen eine Hauswand geschleudert. Bei dem begegnenden Auto handelte es sich um einen roten Kleinwagen. Dieses setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell