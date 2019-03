Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfallflucht

Eisenberg (ots)

Zwischen dem 19.03.19, 23:00 h und dem 20.03.19,07:00 h ereignete sich in der Steinertstraße ein Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Transporter entstand Schaden am linken Kotflügel und Scheinwerfer. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

