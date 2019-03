Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 16.03.2019 gegen 15:00 Uhr parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Hitzfeldstraße in Kirchheimbolanden. Als sie gegen 16:30 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden an ihrem PKW fest.

Der Unfallverursacher streifte den geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell