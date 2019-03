Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Kirchheimbolanden (ots)

Zwischen dem 01.03.2019 und dem 15.03.2019, 13:30 Uhr wurde in der Dr.-Carl-Glaser-Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Das Haus ist seit längerer Zeit unbewohnt. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Hauseingangstür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Zum Stehlgut ist bislang nichts bekannt.

