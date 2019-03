Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand einer Pumpstation

Marnheim (ots)

Am heutigen Morgen gegen 03:30 Uhr kam es in der Pfrimmstraße in Marnheim zum Brand einer Pumpstation des dortigen Regenrückhaltebeckens. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes entzündete sich ein Transformator und setzte so die Holzverkleidung des Gebäudes in Brand. Dieser konnte durch das Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude oder Personen bestand nicht.

