Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Eisenberg (ots)

Am 07.03.19, gegen 11:00 Uhr ereignete sich in Eisenberg ein Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die Kerzenheimer Straße. Am Marktplatz fuhr er in der Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Neustraße verlassen. Plötzlich trat eine Fußgängerin den Kreisverkehr, aus der Mitter kommend, in Richtung Neustraße. Der Fahrzeugführer musste eine Bremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer fuhr auf das bremsende Auto auf. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nun die Fußgängerin, die sich unerkannt von der Unfallstelle entfernte. Es handelt sich um eine Frau zwischen 55 und 60 Jahren. sie trug eine hellbraune Strickjacke, hat schulterlanges braunes/graues Haar und ist etwa 166-163 cm groß. Sie trug eine Tüte bei sich.

