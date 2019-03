Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Kennzeichen entwendet

Kirchheimbolanden (ots)

In einem nicht exakt definierbaren Zeitraum, wurde an einem Anhänger das Kennzeichen entwendet. Der Anhänger steht auf einem Parkplatz in der Bischheimer Straße. Die Täter sind unbekannt.

