POL-PIKIB: Betrunkener Autofahrer in Eisenberg aufgefallen.

Kirchheimbolanden (ots)

Einer Streifenbesatzung der Polizei Kirchheimbolanden fiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 30-jähriger Kleinwagenfahrer zwischen Ramsen und Eisenberg auf, der trotz auffallend langsamer Fahrweise auch noch Schlangenlinien fuhr. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers sowie des Beifahrers stellte sich heraus, dass beide Personen im Fahrzeug erheblich alkoholisiert und somit nicht mehr fahrtüchtig waren. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde wegen Trunkenheit sichergestellt. Die Polizei führt bekanntermaßen in der Fastnachtszeit verstärkt Alkoholkontrollen durch. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit "trotz feiernder Narren" für alle Verkehrsteilnehmer aufrecht zu erhalten. Darauf weist auch die diesjährige Präventionskampagne des Polizeipräsidiums Mainz mit dem Slogan "RESPECT THE LIMIT" hin.

