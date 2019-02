Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruchsversuch

Bolanden (ots)

In der Zeit vom 18.02.19, 16:30Uhr bis 19.02.19, 10:05 Uhr, wurde in der Straße "Friedhofweg" versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter versuchten die Haustür aufzuhebeln, scheiterten aber an ihrem Vorhaben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

