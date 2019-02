Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ilbesheim, Bolanden (ots)

Wie der gestrige Tag zeigte, wurde der gut gemeinte Rat der Polizei, sich nicht unter Drogeneinfluss ans Steuer zu setzen, erneut ignoriert.

Am Nachmittag des 15.02.19 wurde in der Hauptstraße in Ilbesheim ein 28- Jähriger mit seinem PKW kontrolliert. Es bestanden Anzeichen, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Test bestätigte dies. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am 15.02.19, gegen 20:15Uhr, konnten bei einem 19-Jährigen PKW- Fahrer bei einer Kontrolle in Bolanden ebenfalls Indikatoren einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Auch das belegte ein Schnelltest. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

