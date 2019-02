Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Kennzeichendiebstahl

Kirchheimbolanden (ots)

Der Geschädigte parkte seinen PKW, einen schwarzen 5er BMW, in der Nacht vom 07.02. auf den 08.02.2019 auf einem öffentlichen Parkplatz in der Pestalozzistraße in Eisenberg. Bis lang unbekannte Täter entwendeten dort das hintere Kennzeichenschild des PKW. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden (Telefon: 06352-911 100) zu melden.

