POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Kirchheimbolanden (ots) - Am 10.12.2018, gegen 16:12 h ereignete sich in der Vorstadt ein Verkehrsunfall. Ein 16 Jahre alter Fußgänger überquerte den Fußgängerüberweg. Ein 70 Jahre alter Fahrzeugführer über sah den Fußgänger und fuhr ihn an. Dieser wurde einige Meter durch die Luft geschleudert und verletzte sich schwer.

