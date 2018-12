POL-PIKIB: Einbruch

Weitersweiler (ots) - Am 09.12.2018, zwischen 18:30 h und 23:15 h wurde in der Straße Sommerwiese in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter rissen den Rollladen einer Tür auf der Gebäuderückseite gewaltsam heraus. Die Tür wurde dann, nachdem das Glas eingeschlagen wurde, geöffnet. Es wurde alles durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

