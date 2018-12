POL-PIKIB: Einbruch

Marnheim (ots) - Am 30.11.2018, zwischen 16:30 h und 19:30 h wurde in Marnheim, in der Bolander Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster zum Badezimmer auf, wurden aber wahrscheinlich durch die nach Hause kommenden Eigentümer gestört und flüchteten. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

