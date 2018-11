POL-PIKIB: Einbruch

Albisheim (ots) - Am 28.11.18, zwischen 19:18 h und 19:24 h wurde in der Osterbergstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Kellertür auf. Die Bewohner des Hauses waren zu der Zeit zu Hause. Als die Täter dies bemerkten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

