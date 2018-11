POL-PIKIB: Einbruch

Kirchheimbolanden (ots) - Am 28.11.18, zwischen 06:45 h und 19:57 h wurde in der Siedlerstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Haustür auf. Es wurden alle Räumlichkeiten und die darin befindlichen Schränke durchwühlt. Augenscheinlich beschränkt sich das Diebesgut auf ein Smartphone und eine Armbanduhr.

