Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Vollendeter Schockanruf - Seniorin übergibt Goldschmuck und Goldmünzen im fünfstelligen Wert

Alzey OT Weinheim (ots)

Am 19.06.2026 gegen 11:30 Uhr wurde eine 90-jährige Frau aus Alzey, Ortsteil Weinheim, Opfer eines sogenannten Schockanrufs.

Bislang unbekannte Täter nahmen telefonisch Kontakt zu der Seniorin auf und täuschten vor, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine angeblich drohende Inhaftierung abzuwenden, sei die Zahlung einer hohen Kaution erforderlich.

Im Verlauf eines etwa zweieinhalbstündigen Telefongesprächs gelang es den Betrügern durch geschickte Gesprächsführung, die Geschädigte zur Herausgabe von Goldmünzen und Goldschmuck zu bewegen. Der Wert der übergebenen Gegenstände wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Wertgegenstände wurden anschließend von einer bislang unbekannten Frau an der Wohnanschrift der Geschädigten abgeholt.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: weiblich, zwischen 30 und 50 Jahre, korpulente Statur, ca. 165 bis 170 cm groß, kurze blonde Haare, unauffälliges Erscheinungsbild, nicht auffällig geschminkt, legere Kleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Tattag im Bereich Alzey-Weinheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur beschriebenen Person geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Polizei, Staatsanwaltschaften oder Gerichte niemals telefonisch die Zahlung von Kautionen oder die Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen verlangen. Seien Sie bei entsprechenden Anrufen stets misstrauisch, legen Sie auf und verständigen Sie Angehörige oder die Polizei.

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