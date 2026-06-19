PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Alzey mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Vollendeter Schockanruf - Seniorin übergibt Goldschmuck und Goldmünzen im fünfstelligen Wert

Alzey OT Weinheim (ots)

Am 19.06.2026 gegen 11:30 Uhr wurde eine 90-jährige Frau aus Alzey, Ortsteil Weinheim, Opfer eines sogenannten Schockanrufs.

Bislang unbekannte Täter nahmen telefonisch Kontakt zu der Seniorin auf und täuschten vor, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine angeblich drohende Inhaftierung abzuwenden, sei die Zahlung einer hohen Kaution erforderlich.

Im Verlauf eines etwa zweieinhalbstündigen Telefongesprächs gelang es den Betrügern durch geschickte Gesprächsführung, die Geschädigte zur Herausgabe von Goldmünzen und Goldschmuck zu bewegen. Der Wert der übergebenen Gegenstände wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Wertgegenstände wurden anschließend von einer bislang unbekannten Frau an der Wohnanschrift der Geschädigten abgeholt.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: weiblich, zwischen 30 und 50 Jahre, korpulente Statur, ca. 165 bis 170 cm groß, kurze blonde Haare, unauffälliges Erscheinungsbild, nicht auffällig geschminkt, legere Kleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Tattag im Bereich Alzey-Weinheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur beschriebenen Person geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Polizei, Staatsanwaltschaften oder Gerichte niemals telefonisch die Zahlung von Kautionen oder die Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen verlangen. Seien Sie bei entsprechenden Anrufen stets misstrauisch, legen Sie auf und verständigen Sie Angehörige oder die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731/911-0
E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Alzey mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Alzey
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Alzey
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 16:37

    POL-PIAZ: RoadPol-Kontrollwoche "2Wheelers" - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Alzey

    Alzey (ots) - Am Mittwoch, den 03.06.2026, wurden im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr im Stadtgebiet Alzey im Rahmen der europaweiten RoadPol-Kontrollwoche "2Wheelers" mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war insbesondere die Überwachung des Zweiradverkehrs sowie die Erhöhung der Verkehrssicherheit. An den eingerichteten Kontrollstellen ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 14:32

    POL-PIAZ: Brand einer PV-Anlage

    Wörrstadt, Schulstraße (ots) - Am Morgen des 02.05.2026 führt gegen 09:40h der Brand einer PV-Anlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses zu einem Einsatz der Feuerwehren aus der Region Wörrstadt und Wöllstein. Der Eigentümer bemerkt den Brand, verständigt die Feuerwehr und verlässt das Haus. Mit ca. 70 Einsatzkräften ist die Lage schnell unter Kontrolle. Verletzt wird niemand; ein Schaden am Dach ist nicht zu erkennen. Nach erster Bewertung führt ein tech. Defekt ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 22:34

    POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

    Eppelsheim (ots) - Am Samstag, den 07. Februar 2026, kam es gegen 18:27 Uhr in Eppelsheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine PKW-Fahrerin die Hangen-Weisheimer Straße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache einen bereits auf der Fahrbahn liegenden E-Scooter-Fahrer übersah. In der Folge überrollte sie sowohl den am Boden liegenden Mann als auch dessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren