POL-PIAZ: 75-jähriger Senior aus Alzey vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Offenheim (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Alzey eine alkoholisierte und spärlich bekleidete Frau in der Hintergasse in Offenheim gemeldet, die mit einem Auto wegfahren wolle. Am Einsatzort traf die eingesetzte Streife auf eine 69-Jährige Frau, die auf dem Fahrersitz ihres Autos Platz genommen hatte. Beherzte Passanten waren auf die offensichtlich alkoholisierte Frau aufmerksam ...

