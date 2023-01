POL-PIAZ: Alzey - Sonderstreifen mit dem Schwerpunkt Wohnungseinbruch

Alzey (ots) - Am gestrigen Dienstag richtete die Polizei Alzey eine Verkehrskontrollstelle, mit dem Schwerpunkt Gurt- und Handyverstöße, in Alzey in der Ostdeutschen Straße ein. Während des Betriebs der Kontrollstelle wurden zwischen 10:00 und 14:00 Uhr insgesamt 26 Fahrzeuge kontrolliert. Von den kontrollierten Fahrern nutzten 7 während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon. Weitere 15 wurden mit einem ...

mehr