POL-PIAZ: Wendelsheim - Betrunken mit Kleinkraftrad unterwegs

Alzey (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 02:20 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin in der Straße An der Hexenbleiche einen brennenden PKW. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Fahrzeugbrand gelöscht. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail ...

