Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch in Flomborn

Flomborn (ots)

Am Donnerstag, 01.12.2022, kam es in Flomborn zu einen Einbruch. Unbekannte Täter drangen gewaltsam über die rückwärtige Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße ein. Dort wurden zunächst im Erdgeschoss alle Räume durchsucht und mehrere Schränke durchwühlt. Als die unbekannten Täter ihre Beute gegen 19.00 Uhr über einen Gartenzaun abtransportieren wollten, wurden sie von einem aufmerksamen Nachbarn auf ihr Verhalten angesprochen. Ein Täter flüchtete unmittelbar in einem schwarzen PKW mit Münchner Kennzeichen. Zwei weitere Täter flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung. Die Beute ließen sie vor Ort zurück. Der aufmerksame Nachbar verständigte richtiger Weise sofort die Polizei. Die flüchtigen Personen konnten trotz aufwändiger Fahndung nicht mehr aufgegriffen werden. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu Beobachtungen im Zusammenhang mit dem schwarzen PKW mit Münchner Kennzeichen in der Umgebung von Flomborn unter 06731/9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell