Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Fahrradfahrer übersehen

Alzey (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW kam es gestern morgen kurz vor 09:00 Uhr in Alzey in der Spießgasse. Der 59-jährige PKW-Fahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Spießgasse, an der Einmündung Am Damm übersieht er den von links kommenden bevorrechtigten 25-jährigen Fahrradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, der Fahrradfahrer stürzt und zieht sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

