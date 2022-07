POL-PIAZ: Unbekannter schießt mich Schreckschusswaffe

Alzey (ots) - Heute morgen, 14.07.2022, ereignete sich um 05:05 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B420 bei Wörrstadt. Ein 33 Jähriger befuhr die B420 von der BAB63 kommend in Richtung Wörrstadt. In Höhe des Gewerbeparks geriet er aufgrund von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr und stieß mit einer 56-jährigen PKW-Fahrerin zusammen. Beide Personen wurden verletzt in verschiedene ...

