POL-PIAZ: Wörrstadt - Brand eines Trockners

Alzey (ots) - Am Samstag, 30.04.2022 gegen 00:05 Uhr, geriet ein Fahrradfahrer in Wörrstadt ins Straucheln und stürzte in einen Grünstreifen. Eine Polizeistreife beobachtete einen 55-jährigen Fahrradfahrer der beim Herausfahren aus dem Kreisel L414/B420 die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und in den dortigen Grünstreifen stürzte. Dabei verletzte er sich zum ...

