Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Mehrere Verletzte bei Unfall auf der L408.

Bornheim/Rhh. (ots)

Am heutigen Sonntag kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der L408 bei Bornheim. Eine 36 Jahre alte Frau wollte mit ihrem Pkw nach links abbiegen um an der dortigen Anschlussstelle auf die A61 aufzufahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 48-jährigen Mannes. Durch die Kollision wurden die 36-jährige Frau sowie ihre beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder verletzt. Im entgegenkommenden Pkw befanden sich insgesamt fünf Personen. In diesem wurden drei der Insassen, darunter ebenfalls ein Kind, verletzt. Der Rettungsdienst, welcher mit einem Notarzt und drei Rettungswagen vor Ort war, verbrachte die Verletzten in umliegenden Krankenhäuser. Nach ersten Erkenntnissen zogen die Person sich diverse Prellungen sowie Kratz- und Schürfwunden zu. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Flonheim, Bechtolsheim und Gau-Odernheim. Die beiden Unfallfahrzeuge, an denen jeweils Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden. Die L408 war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten für ca. eineinhalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell