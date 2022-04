Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freimersheim (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am späten Mittwochabend in Freimersheim in der Ilbesheimer Straße. Dort wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt. Aufgrund von Zeugenhinweisen und Spuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Sattelzug mit hellem Sattelauflieger gehandelt haben dürfte. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter 06731/9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell