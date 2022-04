POL-PIAZ: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen/Heranwachsenden

Alzey (ots) - Am gestrigen Morgen, den 22.04.2022 meldete ein aufmerksamer Zeuge im Stadtbereich in Alzey ein Fahrzeug mit auffälliger und gefährdender Fahrweise. Nach Angaben des Zeugen sei der hellblaue Renault Twingo bereits mehrfach nach der Abfahrt BAB61 in Fahrtrichtung Schafhäuserstraße von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen geraten. Im ...

