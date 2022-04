POL-PIAZ: Schießen mit Schreckschusswaffe

Wörrstatt, L414 (ots) - Ein Pkw sowie zwei Motorradfahrer befuhren am Dienstag, 19.04.2022, gg. 13:00 Uhr die L414 von Vendersheim aus kommend in Fahrtrichtung Wörrstadt. Ein Traktor sowie ein Rettungswagen im Einsatz (eingeschaltetes Blaulicht und Martinshorn) befuhren in genannter Reihenfolge die L414 in die entgegengesetzte Richtung. Der Pkw-Fahrer erkannte die Situation und bremste ab, um dem Rettungsfahrzeug das ...

mehr