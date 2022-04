POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Alzey (ots) - Zu einer leider klassischen Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, gg, 13.05h in der Offenheimer Straße in Alzey. Ein Fahrzeug befuhr die Straße in Richtung Ortsmitte und streifte dabei mit dem rechten Außenspiegel einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Nicht nur der abgestellte Wagen wurde dabei beschädigt, auch am PKW des Unfallverursachers riss dabei der Außenspiegel ab. Trotzdem setzte dieser ...

