Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alkoholisierte Frau hält Polizei in Wörrstadt auf Trab

Saulheim (ots)

Zu zwei Einsätzen mussten die Beamten der Polizeiwache Wörrstadt wegen einer betrunkenen Frau ausrücken. Die Armsheimerin, die bereits wegen zurückliegender Trunkenheitsfahrten ihren Führerschein verloren hatte, wurde nach einem Hinweis am Samstagmorgen schlafend in ihrem Fahrzeug in Saulheim festgestellt. Da sie erheblich alkoholisiert war, wurde ihr Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine erneute Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Gegen 16.00h kam es dann zu einem erneuten Einsatz wegen der Frau. Diese hatte zwischenzeitlich den Zweitschlüssel ihres Fahrzeuges in Armsheim geholt und war damit wieder an das Fahrzeug in Saulheim zurückgekehrt. Da die Frau auch nun wieder stark alkoholisiert war, wurde durch die Polizeistreife auch der Zweitschlüssel sichergestellt, bevor die Frau losfahren konnte. Außerdem konnte über Zeugen ermittelt werden, dass die Frau zurückliegend ohne Fahrerlaubnis mit dem Fahrzeug gefahren war. Aus diesem Grund werden nun auch noch mehrere Strafverfahren deswegen eingeleitet.

