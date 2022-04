Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Auto beschädigt und weitergefahren, Zeugen gesucht.

Alzey (ots)

Zu einer leider klassischen Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, gg, 13.05h in der Offenheimer Straße in Alzey. Ein Fahrzeug befuhr die Straße in Richtung Ortsmitte und streifte dabei mit dem rechten Außenspiegel einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Nicht nur der abgestellte Wagen wurde dabei beschädigt, auch am PKW des Unfallverursachers riss dabei der Außenspiegel ab. Trotzdem setzte dieser seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anhand des zurückgelassenen Spiegels konnte die Polizei Alzey feststellen, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um einen älteren, silberfarbenen Opel Corsa gehandelt hat. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzey zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell