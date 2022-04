Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Neue Betrugsmasche per Anwaltsschreiben

Alzey (ots)

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Betrugsversuchen mittels eines Schreibens einer Anwaltskanzlei. In diesem Schreiben wird eine Einforderung von Kosten in Höhe von 289,50 Euro für Dienstleistungen des Unternehmens "Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot 6/49" gestellt. Man habe angeblich einen Dienstleitungsvertag telefonisch abgeschlossen. Bei diesen Schreiben einer Anwaltskanzlei handelt es sich um eine Betrugsmasche mit neuem Modus Operandi. Den Betroffenen wird dringend angeraten, solchen Schreiben nicht ohne Weiteres Glauben zu schenken. Keinesfalls sollten Sie Überweisungen veranlassen. Im Zweifelsfall können sich potenziell Geschädigte jederzeit mit der Polizei in Alzey unter der Telefonnummer 06731-9110 in Verbindung setzen.

