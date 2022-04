POL-PIAZ: Wörrstadt - Fußgängerin auf der L414

Alzey (ots) - Am Mittwoch, 06. April 2022, ereignete sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in Ober-Flörsheim. Ein 69-jähriger PKW-Fahrer befuhr in Ober-Flörsheim die Saurechstraße in Richtung Alzeyer Straße. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte ein ihm entgegenkommender PKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne sich um den ...

mehr