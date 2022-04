Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Flomborn - 69-Jähriger verursacht zwei Unfälle

Alzey (ots)

Am Mittwoch, 06. April 2022, ereignete sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in Ober-Flörsheim. Ein 69-jähriger PKW-Fahrer befuhr in Ober-Flörsheim die Saurechstraße in Richtung Alzeyer Straße. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte ein ihm entgegenkommender PKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in Richtung Flomborn weiter. Der Fahrer des beschädigten Fahrzeuges wendete und fuhr dem 69-jährigen Flüchtenden hinterher. In Flomborn konnte der Unfallverursacher angehalten werden, man einigte sich darauf an einer ruhigeren Stelle sich nochmals zu treffen. Der 69-Jährige fuhr jedoch, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, einfach los und somit frontal in einem ihn entgegenkommenden Transporter. Bei diesem weiteren Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Alzey wurde festgestellt, dass der 69-jährige Unfallverursacher aufgrund einer Erkrankung nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug verkehrssicher zu lenken. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Führerschein sichergestellt. Der Genuss von Alkohol oder Drogen konnte ausgeschlossen werden.

