Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Frettenheim - Garagen- und PKW-Brand

Alzey (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag, 29.03.2022, wurden Feuerwehr und Beamte der Polizei Alzey zu einem Garagenbrand in Frettenheim gerufen. Vor Ort konnten die Beamten einen brennenden PKW in einer Garage feststellen. Verursacht wurde das Feuer vermutlich durch ausgeführte Schweißarbeiten innerhalb der Garage. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Garage ist ebenfalls nicht mehr nutzbar. Zum Glück wurde niemand verletzt.

