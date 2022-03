POL-PIAZ: Pkw überschlägt sich wegen eines Rehs auf der Fahrbahn

Alzey (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:10 Uhr in der Bahnhofstraße in Gundheim zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Der 20-jährige Motorradfahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Bahnhofstraße in Gundheim und verlor dort die Kontrolle über sein Motorrad. Das Motorrad überschlug sich. Der Fahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Trotz eingeleiteter ...

mehr