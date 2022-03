POL-PIAZ: Saulheim - Alkoholisiert die Vorfahrt missachtet

Alzey (ots) - Am vergangenen Freitag Abend, 18. März 2022, gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der L414 von Biebelnheim kommend in Richtung Spiesheim ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige PKW-Fahrerin geriet zunächst mit dem rechten Vorderreifen nach rechts in den Grünstreifen, übersteuerte ihr Fahrzeug und schleuderte in der Folge nach links über die Fahrbahn in einen Graben und blieb dort auf der Fahrerseite liegen. ...

