Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall am kleinen Kronkreuz

Albig (ots)

Um kurz nach 16 Uhr ereignete sich am heutigen Freitag ein Verkehrsunfall am sog. kleinen Kronkreuz, der Kreuzung L408/K7 zwischen Albig, Spiesheim und Biebelnheim. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug die Kreuzung aus Richtung Albig kommend in Richtung Spiesheim überqueren. Dabei übersah er offensichtlich einen von rechts aus Richtung Biebelnheim kommenden anderen Pkw, wodurch es zum Unfall kam. Der Pkw des 60-jährigen wurde durch den Aufprall auf eine angrenzende Wiese geschleudert, der Fahrer dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 61-jährige Unfallgegner zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Personen wurden nach Versorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Albig im Einsatz um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen und die Unfallstelle abzusichern. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L408 zwischen dem Kreisverkehr Kronkreuz und dem kleinen Kronkreuz für ca. 1 Stunde gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey