Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Helfer verlieren Orientierung

Alzey (ots)

Am Sonntag, 13.03.2022, fielen gegen 18.30 Uhr einer Streife zwei Transporter auf, die sich offenbar verfahren hatten. Wie sich herausstellte waren die Fahrer der beiden in Frankreich zugelassenen Fahrzeuge auf dem Weg an die Polnisch-Ukrainische Grenze, um dort ihre Hilfe anzubieten. Nach einem Zwischenhalt zum Tanken habe man schließlich in Alzey die Orientierung verloren. Die Streife begleitete die beiden Transporter zur richtige Autobahnauffahrt.

