Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: PKW überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Alzey (ots)

Am Freitag, 11.03.2022, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Alzey. Ein 23-Jähriger aus Alzey befuhr gegen 10.00 Uhr die Kaiserstraße bergabwärts aus Richtung Autobahn kommend. In Höhe der Einmündung zum Theodor-Heuss-Ring touchierte der 23-Jährige mit der Bereifung seines PKW eine Verkehrsinsel und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses rutschte nach rechts in die abschüssige Böschung ab und überschlug sich. Der PKW kam in Höhe des Eingangs zum Wartbergstadion auf dem Dach liegend zu stehen. Der Fahrer konnte eigenständig das Fahrzeug verlassen. Der Alzeyer wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, nach bisheriger Kenntnis jedoch nicht verletzt. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme entstanden Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Fahrers. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Dem Alzeyer wurde im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr Alzey geräumt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell