Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Bechenheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Alzey (ots)

Am gestrigen Abend kam die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Bechenheim um 19:55 Uhr nach Hause. Mit Entsetzen musste sie feststellen, dass ihr beim Öffnen der Haustür drei ihr unbekannte Männer aus dem Obergeschoss entgegen kamen. Sie verließ ihr Haus sofort wieder und verständigte die Polizei. Währenddessen flüchteten die drei Männer über eine Terrassentür durch den Garten. Die Einbrecher hebelten zuvor eine Terrassentür auf und gelangten so ins Anwesen, durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck. Eine großangelegte Fahndung verlief negativ. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise könne auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

