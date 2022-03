POL-PIAZ: Gau-Odernheim: Alkoholisiert am Lenkrad

Wörrstadt (ots) - Am Mittwoch, den 23.02.2022, kam es zwischen 14.40 und 22.30 Uhr zu einem Einbruch in Wörrstadt. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Wohnzimmerfenster und drangen über dieses in das Einfamilienhaus in der Raugrafenstraße ein. Dort wurden sämtliche Zimmer aufgesucht und die Schränke durchwühlt. Die Täter erbeuteten Schmuck und entkamen mit diesem unerkannt. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110. Rückfragen bitte an: ...

