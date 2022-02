Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schwerer Verkehrsunfall bei Saulheim

Saulheim (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 23.02.2022 auf der Kreisstraße 22 bei Saulheim. Ein 39-Jähriger aus Wallertheim befuhr gegen 08.10 Uhr mit seinem PKW die Friedhofstraße von Ober-Saulheim in Richtung der L401. Aufgrund eines vorausfahrenden Traktors, der verkehrsbedingt nicht überholt werden konnte, betrug die Geschwindigkeit des Wallertheimers ca. 20 km/h. Eine in gleiche Richtung fahrende 26-Jährige aus Saulheim erkannte die Situation bei tiefstehender Sonne zu spät und fuhr auf den PKW des Wallertheimers auf. Der 39-Jährige wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Mainz gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 9000EUR.

