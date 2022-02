Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch in Gundersheim

Alzey (ots)

In der Zeit zwischen dem 09.02. und 23.02.2022 kam es in Gundersheim zu einem Einbruchsdiebstahl. Anwohner der Hauptstraße mussten nach der Rückkehr aus dem Urlaub feststellen, dass ein Fenster aufgebrochen wurde. In dem Einfamilienhaus waren alle Schränke geöffnet und durchwühlt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

