Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Polizeieinsatz nach Amokverdacht an Realschule plus

Gau-Odernheim (ots)

Aufgrund des Verdachts einer Gefahrenlage kam es am Mittwoch, 16.02.2022, an der Realschule plus Am alten Schloss in Gau-Odernheim zu einem Polizeieinsatz. Nach Eingang einer Alarmmeldung gegen 15.20 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei an die Schule herangeführt und das Schulgebäude durchsucht. Bisher konnte die Ursache der Alarmauslösung nicht festgestellt werden. Zum Zeitpunkt der Alarmauslösung fand kein Schulbetrieb statt. Zu einer Gefährdung von Personen kam es nicht. Die Polizei war mit 28 Einsatzkräften der umliegenden Dienststellen vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell